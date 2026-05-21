مصدران: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدران إيرانيان كبيران بأن الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة إلى الخارج، في خطوة تشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأميركية الرئيسية في محادثات السلام.

وقد يثير هذا الأمر غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويزيد تعقيد المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

 
 


