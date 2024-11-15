مصدران سياسيان: الولايات المتحدة تسلم لبنان مسودة لمقترح هدنة

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الوكيل الإخباري- قال مصدران سياسيان لرويترز، إن السفيرة الأميركية لدى لبنان سلمت مسودة مقترح هدنة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس، لوقف القتال بين جماعة حزب الله وإسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل. اضافة اعلان





وتسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف إطلاق النار الذي سينهي الأعمال القتالية بين حليفتها إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، لكن الجهود لم تثمر بعد عن نتيجة.



وشنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية مكثفة على لبنان في أواخر أيلول بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.



وذكر مصدران سياسيان لبنانيان كبيران، إن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التقت بري، الحليف السياسي لحزب الله والذي أيده الحزب للتفاوض، الخميس لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن منذ عدة أسابيع على الأقل.



وقال أحدهما لرويترز "هي مسودة لجلب الملاحظات من الجانب اللبناني". ولم يتمكن أي من المصدرين من تقديم تفاصيل عن بنود المقترح.



ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الأميركية في بيروت.