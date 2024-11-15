مصدران سياسيان: الولايات المتحدة تسلم لبنان مسودة لمقترح هدنة

وتسعى الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف إطلاق النار الذي سينهي الأعمال القتالية بين حليفتها إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، لكن الجهود لم تثمر بعد عن نتيجة.
وشنت إسرائيل حملة عسكرية جوية وبرية مكثفة على لبنان في أواخر أيلول بعد تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بالتوازي مع حرب غزة.
وذكر مصدران سياسيان لبنانيان كبيران، إن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التقت بري، الحليف السياسي لحزب الله والذي أيده الحزب للتفاوض، الخميس لتقديم أول مقترح مكتوب من واشنطن منذ عدة أسابيع على الأقل.
وقال أحدهما لرويترز "هي مسودة لجلب الملاحظات من الجانب اللبناني". ولم يتمكن أي من المصدرين من تقديم تفاصيل عن بنود المقترح.
ولم يصدر تعليق بعد من السفارة الأميركية في بيروت.
-
أخبار متعلقة
-
والا: إسرائيل ولبنان تريدان إبرام اتفاق
-
حزب الله: قصفنا قاعدة تل حاييم التابعة للاستخبارات العسكرية بتل أبيب
-
إعلام إسرائيلي: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
-
يديعوت أحرونوت: رئيس الشاباك وصل إلى باريس وسط حالة تأهب قصوى
-
6 شهداء بينهم 4 مسعفين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان
-
مجلس الأمن يجدد القوة الأممية في منطقة أبيي
-
جيش الاحتلال: مصرع 192 ضابطا منذ بدء الحرب رُبعهم من القادة
-
ساعر: لن نسمح بتجدد قوة حزب الله ولا نهدف لتدميره