الثلاثاء 2026-04-28 08:13 ص

مصدر أمريكي: قبول ترامب المقترح الإيراني غير مرجَّح

الرئيس الامريكي دونالد ترامب
الثلاثاء، 28-04-2026 07:14 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب طرح وجهات نظره خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن الملف الإيراني.اضافة اعلان


كما نقلت عن مصدر آخر تأكيده أنه "من غير المرجَّح أن يقبل ترامب المقترح الإيراني".

واعتبرالمسؤولون الأمريكيون أن إعادة فتح مضيق هرمز دون تسوية مسائل التخصيب قد تفقد واشنطن أداة ضغط أساسية في المفاوضات، بحسب "سي إن إن".

وقالوا "لسنا متأكدين ممن يملك سلطة اتخاذ القرار النهائي في إيران بشأن أي اتفاق محتمل".

وذكرت مساعدة المتحدثة باسم البيت الأبيض -في تصريحات للشبكة- أن الإدارة الأمريكية تمتلك أوراق القوة، ولن تُبرم اتفاقا إلا إذا كان يضع مصالح الشعب الأمريكي أولا.
 
 


