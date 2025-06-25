الأربعاء 2025-06-25 08:22 ص
 

مصدر أمني إيراني: خسرنا عددا من العلماء ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني

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أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 07:42 ص

الوكيل الإخباري- أكد مصدر أمني إيراني أن برنامج إيران النووي لن يتوقف بعد اغتيال إسرائيل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين خلال حملتها الجوية الجوية والاستخبارية ضد البلاد التي بدأت في 13 يونيو.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي" ردا على سؤال عما إذا كانت إيران قادرة على إحياء برنامجها النووي بعد اغتيال عدد كبير من علمائه: "لقد خسرنا عددا من العلماء، وإسرائيل قبل الحرب كانت تستهدف العلماء ومع ذلك لم يتوقف البرنامج النووي الإيراني، ولن يتوقف الآن".

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يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد شن عملية عسكرية واسعة النطاق فجر 13 يونيو، استهدفت خلالها الطائرات الحربية مواقع عسكرية ومنشآت البرنامج النووي الإيراني.


وشملت الضربات موجات متتالية في مناطق مختلفة بإيران بما فيها العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس أركان الجيش الإيراني وقائد فيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى عدة علماء نوويين.


وأمس الثلاثاء أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال بأن بعض المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن إيران لا تزال تمتلك منشآت صغيرة سرية لتخصيب اليورانيوم.


ووفقا للمقال، ربما بَنت طهران مثل هذه المنشآت حتى تتمكن من مواصلة تطوير برنامجها النووي في حال تعرض منشآت أكبر لضربات.


يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن مساء الاثنين الماضي، عن موافقة إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بينهما وذلك بعد مواجهة شهدت قصفا متبادلا على مدار 12 يوما بدأته تل أبيب في 13 يونيو الجاري.

 

RT

 
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