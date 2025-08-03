الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في الأجهزة الأمنية بأن كييف تقوم بسحب احتياطياتها من كامل الجبهة إلى مقاطعة سومي، حيث يتم نقل وحدات النخبة مزودة بشكل رئيسي بمدفعية "الناتو".



وقال المصدر لوكالة "ريا نوفوستي": "العدو لا يتوقف عن تعزيز تحشداته في مقاطعة سومي: يتم نقل وحدات النخبة من الاحتياطيات ومن جميع قطاعات الجبهة إلى شمال شرق أوكرانيا، وهي وحدات مسلحة بشكل أساسي بمدفعية ومدرعات قدمها حلف الناتو".

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وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، قامت قيادة القوات الأوكرانية بسحب وحدات من تشاسوف يار إلى خط الدفاع الثالث وتستعد لمعارك في قسطنطينوفكا.



وأوضح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو أن وحدات الهندسة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تعمل بالقرب من قسطنطينوفكا، بالإضافة إلى أن كييف تحشد قوات وإمدادات إضافية نحو المدينة.



وأضاف ماروتشكو أن الحالة المعنوية والنفسية للقوات الأوكرانية التي شاركت في معارك تشاسوف يار "في أدنى مستوياتها بعد خسارة المدينة، لأنهم لا يفهمون سبب تنفيذهم لأوامر القيادة الطائشة المتخذة دون تفكير".