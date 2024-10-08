مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه بحرب غزة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل "واجهت في غزة في الأيام الأولى قتالا أشد مما تواجهه الآن مع حزب الله".
وقال: "نعمل في جنوب لبنان بشكل منسق ومتكامل بين قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجو".
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