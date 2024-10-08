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مصدر إسرائيلي: نطبق في لبنان ما تعلمناه بحرب غزة

عناصر من جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 08-10-2024 06:19 م
الوكيل الإخباري-    قال مصدر إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تعمل في لبنان على تطبيق ماتعلمته في حرب غزة، وذلك مع إدخال تعديلات لاختلاف الجبهات.اضافة اعلان


وأضاف المصدر في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية" أن إسرائيل "واجهت في غزة في الأيام الأولى قتالا أشد مما تواجهه الآن مع حزب الله".

وقال: "نعمل في جنوب لبنان بشكل منسق ومتكامل بين قوات المشاة والمدرعات وسلاح الجو". 
 
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