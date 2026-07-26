مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

الوكيل الإخباري- قال مصدر إيراني لوكالة رويترز، الأحد، إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة الامتناع عن تنفيذ الضربات.

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وأضاف المصدر أن هناك "شكوكاً أكثر من التفاؤل" داخل إيران عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف مهاجمة إيران.



وكان موقع أكسيوس، قد قال نقلاًعن مصدرين مطلعين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الجيش الأميركي الجمعة بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد، في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت لقرابة أسبوعين.



وبحسب الموقع، جاء توجيه ترامب بعدما كان قد صادق يوميا خلال الأيام الماضية على خطط عسكرية نفذت بعد ساعات من اعتمادها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار وقف الضربات مؤقتاً ليوم واحد أم يمثل تحولاً في النهج الأميركي.