الأحد 2026-07-26 04:43 م

مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 04:27 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر إيراني لوكالة رويترز، الأحد، إن طهران ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة الامتناع عن تنفيذ الضربات.

اضافة اعلان


وأضاف المصدر أن هناك "شكوكاً أكثر من التفاؤل" داخل إيران عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف مهاجمة إيران.


وكان موقع أكسيوس، قد قال نقلاًعن مصدرين مطلعين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه الجيش الأميركي الجمعة بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد، في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت لقرابة أسبوعين.


وبحسب الموقع، جاء توجيه ترامب بعدما كان قد صادق يوميا خلال الأيام الماضية على خطط عسكرية نفذت بعد ساعات من اعتمادها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار وقف الضربات مؤقتاً ليوم واحد أم يمثل تحولاً في النهج الأميركي.


وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتس، الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران "فرصة محدودة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مصدر إيراني لرويترز: سنوقف الهجمات إذا استمرت واشنطن في وقف الضربات

ل

أخبار محلية الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يحصل على اعتماد دولي لمعاييره الوطنية حتى 2030

وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

أخبار محلية وزير البيئة: الوزارة ماضية في توسيع شراكاتها مع المجتمع المدني

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين عبّاس يطالب بتدخل دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

سفن في مضيق هرمز

عربي ودولي إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

سيب

فيديو منوع تخيّل أن تشعر بكل مشهد وكأنه يحدث لك… هذا ما يحدث في اليابان

شسثيب

فيديو منوع ردة فعل كلب عند رؤية حصان لأول مرة

البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"

أخبار الشركات البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"



 
 






الأكثر مشاهدة

 