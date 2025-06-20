مصدر إيراني لـCNN: لم نوافق على وقف تخصيب اليورانيوم وهو خط أحمر واضح

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصدر إيراني مطّلع على سير المفاوضات النووية الجارية في جنيف، أن بلاده لم توافق على وقف تخصيب اليورانيوم، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد "خطاً أحمر واضحاً" بالنسبة لطهران.

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ووفقاً للمصدر، فإن جلسات الحوار بين الوفدين الإيراني والأوروبي بدأت بشكل متوتر، إلا أن الأجواء تحسّنت تدريجياً بعد أن أخذ الطرفان استراحة قصيرة.