مصدر إيراني لـCNN: لم نوافق على وقف تخصيب اليورانيوم وهو خط أحمر واضح

ووفقاً للمصدر، فإن جلسات الحوار بين الوفدين الإيراني والأوروبي بدأت بشكل متوتر، إلا أن الأجواء تحسّنت تدريجياً بعد أن أخذ الطرفان استراحة قصيرة.
وشهدت المباحثات تبادلاً للاتهامات بين الجانبين، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر بشأن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مما يعكس استمرار التباينات الحادة التي تعرقل فرص التوصل إلى تفاهم شامل حتى الآن.
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