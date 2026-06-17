مصدر إيراني: مسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها "بلومبيرغ" بين الولايات المتحدة وإيران غير دقيقة

الوكيل الإخباري- أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة "تسنيم" أن النص الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" على أنه النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق ومنقوص.

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وقال المصدر: "تتضمن المذكرة، كما أعلن سابقا، 14 بندا، وقد أثيرت قضايا متعلقة بهذه البنود مرارا في وسائل الإعلام، إلا أن التفاصيل التي قدمتها "بلومبيرغ" حول كل بند غير مكتملة بشكل ملحوظ في بعض الحالات.