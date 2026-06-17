الأربعاء 2026-06-17 02:01 م

مصدر إيراني: مسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها "بلومبيرغ" بين الولايات المتحدة وإيران غير دقيقة

وأضاف المصدر المقرب من فريق التفاوض: "على سبيل المثال، البند الأول والبند المتعلق بمضيق هرمز اللذان وردا في "بلومبرغ" غير دقيقين بشكل واضح، كما أن بعض الكلمات المفتاحية المهمة مفقودة". وأشار إلى أن ن
علم ايران
 
الأربعاء، 17-06-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري-   أكد مصدر مقرب من فريق التفاوض لوكالة "تسنيم" أن النص الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" على أنه النص الكامل لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية غير دقيق ومنقوص.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر: "تتضمن المذكرة، كما أعلن سابقا، 14 بندا، وقد أثيرت قضايا متعلقة بهذه البنود مرارا في وسائل الإعلام، إلا أن التفاصيل التي قدمتها "بلومبيرغ" حول كل بند غير مكتملة بشكل ملحوظ في بعض الحالات.

 

وأضاف المصدر المقرب من فريق التفاوض: "على سبيل المثال، البند الأول والبند المتعلق بمضيق هرمز اللذان وردا في "بلومبيرغ" غير دقيقين بشكل واضح، كما أن بعض الكلمات المفتاحية المهمة مفقودة".

وأشار إلى أن نص المذكرة سيُنشر بعد التوقيع يوم الجمعة، بناء على اتفاق الطرفين.

ونشرت الوكالة في وقت سابق مسودة المذكرة المكونة من 14 نقطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جنود إسرائيليون خلال العمليات في جنوب لبنان

عربي ودولي إطلاق صاروخين باتجاه قوات إسرائيلية جنوبي لبنان

ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية

أخبار محلية ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية

رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا

أخبار محلية رئيس الوزراء: النشامى بذلوا جهدا متميزا في مباراتهم أمام النمسا

مستشفى معاذ بن جبل الحكومي

أخبار محلية حملة للتبرع بالدم في الشونة الشمالية غداً

وأضاف المصدر المقرب من فريق التفاوض: "على سبيل المثال، البند الأول والبند المتعلق بمضيق هرمز اللذان وردا في "بلومبرغ" غير دقيقين بشكل واضح، كما أن بعض الكلمات المفتاحية المهمة مفقودة". وأشار إلى أن ن

عربي ودولي مصدر إيراني: مسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها "بلومبيرغ" بين الولايات المتحدة وإيران غير دقيقة

قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي الأمين العام لحلف الناتو: فتح مضيق هرمز سيشكّل "خطوة كبيرة إلى الأمام"

تفاصيل جديدة حول مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مع شركة صينية لمشروع الهيدروجين الأخضر

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يلتقي نائب المستشار النمساوي على هامش مباراة النشامى



 
 






الأكثر مشاهدة

 