مصدر إيراني: مسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها "بلومبيرغ" بين الولايات المتحدة وإيران غير دقيقة

وأشار إلى أن نص المذكرة سيُنشر بعد التوقيع يوم الجمعة، بناء على اتفاق الطرفين.
ونشرت الوكالة في وقت سابق مسودة المذكرة المكونة من 14 نقطة.
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