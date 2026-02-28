مصدر إيراني: مقتل عدد من قادة الحرس الثوري ومسؤولين سياسيين في الغارات الأميركية الإسرائيلية

وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية مشتركة تهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي" الإيراني.
وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بتسليح نفسها بالأسلحة النووية.
