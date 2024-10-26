مصدر إيراني يكذّب الرواية الإسرائيلية بضرب 20 موقعا بإيران

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 موقع في إيران غير واقعي، وإن عدد الأهداف التي ضربتها إسرائيل أقل كثيرا من هذا العدد.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين القول إن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.