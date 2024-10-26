 
السبت 2024-10-26 07:53 ص
 

مصدر إيراني يكذّب الرواية الإسرائيلية بضرب 20 موقعا بإيران

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 07:37 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 موقع في إيران غير واقعي، وإن عدد الأهداف التي ضربتها إسرائيل أقل كثيرا من هذا العدد.

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين القول إن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت  مع "أجسام طائرة صغيرة" هاجمت شرقي العاصمة طهران.

وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة قد أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.

 
gnews

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