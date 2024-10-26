مصدر إيراني يكذّب الرواية الإسرائيلية بضرب 20 موقعا بإيران

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين القول إن الهجوم على إيران انتهى بعد ضرب نحو 20 موقعا.
وأضافت المصادر أن العملية الهجومية التي "نفذت بأجسام طائرة صغيرة قد أحبطت بنجاح"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت بيقظة معها وفي الوقت المناسب.
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