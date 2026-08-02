الأحد 2026-08-02 03:22 م

مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز

مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز
مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز
 
الأحد، 02-08-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-   نفى مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي أخبار إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أنه سيبقى مغلقًا، ولا يجري عبوره إلا بتنسيق مع بحرية الحرس الثوري وبعد الحصول على تصريح.اضافة اعلان

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" أن الحديث عن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز لا أساس له من الصحة.

وتابعت المصادر أن وسائل إعلام معادية زعمت موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على خطة لإعادة فتح المضيق، إلا أن المصادر نفت هذا الادعاء، وأكدت ثبات سياسة إيران تجاه هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وفي السياق، نفى مصدر مقرب من الفريق التفاوضي النووي، لمراسل وكالة "فارس"، الادعاءات المتداولة حول موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تبرم أي اتفاق بشأن إعادة فتح المضيق، وأن الأخبار المنشورة في هذا الشأن غير صحيحة.
 
 


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