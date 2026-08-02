مصدر إيراني ينفي إعادة فتح مضيق هرمز

وأكدت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" أن الحديث عن خطة لإعادة فتح مضيق هرمز لا أساس له من الصحة.
وتابعت المصادر أن وسائل إعلام معادية زعمت موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على خطة لإعادة فتح المضيق، إلا أن المصادر نفت هذا الادعاء، وأكدت ثبات سياسة إيران تجاه هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي السياق، نفى مصدر مقرب من الفريق التفاوضي النووي، لمراسل وكالة "فارس"، الادعاءات المتداولة حول موافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإسلامية لم تبرم أي اتفاق بشأن إعادة فتح المضيق، وأن الأخبار المنشورة في هذا الشأن غير صحيحة.
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