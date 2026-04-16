مصدر: الرئيس اللبناني يرفض طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع نتنياهو

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس اللبناني جوزاف عون طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد مصدر رسمي غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتصال مرتقب بين "زعيمي" البلدين.

وقال المصدر إن عون "رفض الاتصال المباشر مع نتنياهو وأبلغ (وزير الخارجية الأميركي) ماركو روبيو بذلك"، مضيفا أن "الجانب الأميركي كان متفهما".