الخميس 2026-04-16 06:01 م

مصدر: الرئيس اللبناني يرفض طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع نتنياهو

الخميس، 16-04-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري- رفض الرئيس اللبناني جوزاف عون طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما أفاد مصدر رسمي غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتصال مرتقب بين "زعيمي" البلدين.

وقال المصدر إن عون "رفض الاتصال المباشر مع نتنياهو وأبلغ (وزير الخارجية الأميركي) ماركو روبيو بذلك"، مضيفا أن "الجانب الأميركي كان متفهما".


وكانت الرئاسة اللبنانية أفادت في وقت سابق بأن روبيو اتصل بعون الذي "شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات".

 
 


عربي ودولي مصدر: الرئيس اللبناني يرفض طلبا أميركيا لإجراء "اتصال مباشر" مع نتنياهو

