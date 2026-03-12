مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي

09:17 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر هندي، الخميس، بأن إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز، وهو شريان حيوي لتجارة النفط العالمية. اضافة اعلان





إلا أن مصدرا إيرانيا نفى ذلك.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.



ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.





