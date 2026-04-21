مصدر باكستاني: الأمور ​تسير قدما وترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع إيران

ل
الثلاثاء، 21-04-2026 10:43 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات حول التسوية في إيران، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع طهران.

وقال المصدر الباكستاني اليوم الثلاثاء إن هناك زخما يدفع لاستئناف المفاوضات غدا الأربعاء، وإن ترامب قد يحضر شخصيا أو عن بعد في حالة التوقيع على اتفاق.

وأضاف المصدر طالبا عدم نشر هويته "الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا".


كما قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.


ووفقا لـ"رويترز" فإن الرئيس الأمريكي يرغب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع ‌أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.

 

فيما تأمل طهران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويخفف العقوبات، لكن دون أن يعرقل برنامجها النووي.


وانخفضت أسعار النفط وانتعشت الأسهم في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء ⁠بفضل توقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، بعد أن انهارت الاجتماعات السابقة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.

 
 


تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

أخبار محلية تجارة إربد: تمديد تجديد رخص المهن يعزز تنظيم الأنشطة الاقتصادية

ل

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تعلن إنشاء كلية للإعلام في مركز الجامعة بالسلط

جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

أخبار الشركات جيلي تستهدف 6.5 مليون سيارة بحلول 2030 وتقترب من أكبر 5 شركات عالمياً

g

عربي ودولي كاتس: سلاح حزب الله سيُنزع بوسائل عسكرية ودبلوماسية

جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

أخبار الشركات جيلي تعمّق شراكتها الاستراتيجية مع NVIDIA لتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي في السيارات الذكية

الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

أخبار محلية الأردن يخطو نحو مرحلة جديدة في الطاقة المتجددة بإدخال أنظمة التخزين

ب

اقتصاد محلي عمّان بالمرتبة الأولى.. المركزي ينشر بيانات الأكثر حصولا على تسهيلات البنوك

ب

أخبار محلية بنك الملابس الخيري يستعد لتنفيذ صالة متنقلة في لواء دير علا ضمن برنامج "ديرتنا"



 
 






