مصدر باكستاني: الأمور ​تسير قدما وترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع إيران

وقال المصدر الباكستاني اليوم الثلاثاء إن هناك زخما يدفع لاستئناف المفاوضات غدا الأربعاء، وإن ترامب قد يحضر شخصيا أو عن بعد في حالة التوقيع على اتفاق.
وأضاف المصدر طالبا عدم نشر هويته "الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا".
كما قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
ووفقا لـ"رويترز" فإن الرئيس الأمريكي يرغب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.
وانخفضت أسعار النفط وانتعشت الأسهم في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الثلاثاء بفضل توقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، بعد أن انهارت الاجتماعات السابقة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق.
