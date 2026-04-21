مصدر باكستاني: الأمور ​تسير قدما وترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع إيران

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر باكستاني مشارك في المفاوضات حول التسوية في إيران، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحضر شخصيا في حال التوقيع على اتفاق مع طهران.



وقال المصدر الباكستاني اليوم الثلاثاء إن هناك زخما يدفع لاستئناف المفاوضات غدا الأربعاء، وإن ترامب قد يحضر شخصيا أو عن بعد في حالة التوقيع على اتفاق.

اضافة اعلان



وأضاف المصدر طالبا عدم نشر هويته "الأمور تسير قدما والمحادثات في طريقها للانعقاد غدا".



كما قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن طهران "تدرس بإيجابية" المشاركة في المحادثات، لكنه شدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.



ووفقا لـ"رويترز" فإن الرئيس الأمريكي يرغب في التوصل إلى اتفاق يمنع المزيد من ارتفاع ‌أسعار النفط والصدمات في أسواق الأسهم، لكنه يصر على أن إيران لا يمكن أن تمتلك الوسائل لصنع سلاح نووي.

فيما تأمل طهران في استغلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يمنع استئناف الحرب ويخفف العقوبات، لكن دون أن يعرقل برنامجها النووي.