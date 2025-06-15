مصدر بالجيش الإسرائيلي: جبهة غزة أصبحت ثانوية والتركيز حاليا على إيران

واضافت هآرتس عن مصادر دبلوماسية وحكومية إسرائيلية "نجد صعوبة في تقييم تأثير الحرب مع إيران على المحادثات بشأن غزة".
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