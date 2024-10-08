 
الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

مصدر حكومي ألماني يعلن استعداد شولتس للتحدث مع بوتين

ش
المستشار الألماني أولاف شولتس
الثلاثاء، 08-10-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري- قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحفيين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعرب عن استعداده لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اضافة اعلان

 

وأضاف المصدر: "بالنسبة له (شولتس)، لا تعتبر هذه المحادثة مع بوتين من المحرمات الممنوعة. شولتس يخضع كل تصرفاته لهدف إنهاء الحرب. وشولتس لا يستبعد من جانبه حدوث ذلك، وأريد أن أؤكد هذا الأمر مرة أخرى".

وأوضح المصدر، أن المستشار سيكون مستعدا للاتصال ببوتين عند حلول "اللحظة المناسبة" لمثل هذه المحادثة. الأمر سيتم عند إرسال "إشارة واضحة" أو عند ظهور "أمر محدد".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة