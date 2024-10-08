مصدر حكومي ألماني يعلن استعداد شولتس للتحدث مع بوتين

وأوضح المصدر، أن المستشار سيكون مستعدا للاتصال ببوتين عند حلول "اللحظة المناسبة" لمثل هذه المحادثة. الأمر سيتم عند إرسال "إشارة واضحة" أو عند ظهور "أمر محدد".
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