مصدر حكومي ألماني يعلن استعداد شولتس للتحدث مع بوتين

الوكيل الإخباري- قال مصدر في الحكومة الألمانية للصحفيين، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يعرب عن استعداده لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



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وأضاف المصدر: "بالنسبة له (شولتس)، لا تعتبر هذه المحادثة مع بوتين من المحرمات الممنوعة. شولتس يخضع كل تصرفاته لهدف إنهاء الحرب. وشولتس لا يستبعد من جانبه حدوث ذلك، وأريد أن أؤكد هذا الأمر مرة أخرى".



وأوضح المصدر، أن المستشار سيكون مستعدا للاتصال ببوتين عند حلول "اللحظة المناسبة" لمثل هذه المحادثة. الأمر سيتم عند إرسال "إشارة واضحة" أو عند ظهور "أمر محدد".

RT