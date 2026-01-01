مصدر حكومي يمني ينفي إغلاق مطار عدن الدولي

الوكيل الإخباري- نفى مصدر حكومي يمني مسؤول صحة الأنباء المتداولة حول صدور توجيهات حكومية أو من قيادة تحالف دعم الشرعية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.



وأوضح المصدر أنه وبالتنسيق مع قيادة التحالف، اعتمدت السلطات الملاحية الرسمية "إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية".

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي "دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية وقرارات مجلس الأمن".



وحمّل المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي "مسؤولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق المطار أمام الرحلات الجوية"، ووصف تلك التوجيهات بأنها "إجراءات غير مسؤولة من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، وإعاقة حركة السفر المدني والإنساني".

