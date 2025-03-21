الجمعة 2025-03-21 02:46 ص
 

مصدر سياسي إسرائيلي: بار كان بإمكانه الاستقالة باحترام

رئيس الشاباك
رئيس الشاباك
 
الجمعة، 21-03-2025 01:42 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي ان رئيس الشاباك كان بإمكانه الاستقالة باحترام عقب فشله يوم 7 أكتوبر.

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وأضاف ان "بار خشي الإجابة لأنه عندما علم بهجوم حماس قبل وقوعه بساعات لم يفعل شيئا".

 
 
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