مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

12:25 ص

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن طهران أثبتت للولايات المتحدة خلال الليلة الماضية أن أي "مغامرة جديدة" ستواجه برد فوري، مؤكداً أن إيران لن تترك أي اعتداء دون رد. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، محذراً من أن أي عدوان أمريكي سيقابل برد قاسٍ.



وأشار إلى أن إيران ستستهدف أهدافاً أمريكية جديدة إذا أقدمت واشنطن على أي خطوة تصعيدية، مؤكداً أن طهران لن تتردد في فرض ما وصفه بـ"معادلات جديدة" على الولايات المتحدة.









