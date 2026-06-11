مصدر عسكري إيراني: قواتنا في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة

وأضاف المصدر أن القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، محذراً من أن أي عدوان أمريكي سيقابل برد قاسٍ.
وأشار إلى أن إيران ستستهدف أهدافاً أمريكية جديدة إذا أقدمت واشنطن على أي خطوة تصعيدية، مؤكداً أن طهران لن تتردد في فرض ما وصفه بـ"معادلات جديدة" على الولايات المتحدة.
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