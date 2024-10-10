 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

مصدر عسكري سوري يكشف عن المواقع المستهدفة في الغارة الإسرائيلية فجر الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 08:26 ص

الوكيل الإخباري-   كشف مصدر عسكري سوري عن المواقع التي استهدفتها القوات الجوية الإسرائيلية في هجومها فجر الخميس الذي شنته من اتجاه شمال لبنان.

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وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في "حسياء" بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه واقتصرت الخسائر على الماديات".

وقال مدير المدينة الصناعية في حسياء المهندس عامر خليل: "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف معمل سيارات إضافة لسيارات محملة بمواد طبية وإغاثية بالمدينة ما أدى لاشتعال حريق كبير بالمكان حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماده".

روسيا اليوم

 
gnews

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