مصدر عسكري سوري ينفي تعرض قاعدة التنف لاستهداف

01:16 م

الوكيل الإخباري- نفى مصدر عسكري سوري، في تصريح للجزيرة، تعرض قاعدة التنف في أقصى جنوب شرقي محافظة حمص لأي استهداف أو قصف، بعد إعلان إيران استهدافها بذريعة وجود قوات أمريكية فيها. اضافة اعلان





وشدد المصدر السوري على أنه ليس هناك وجود عسكري أمريكي في قاعدة التنف.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق أن القوات العسكرية الأمريكية غادرت قاعدة التنف في فبراير/شباط الماضي بعد أكثر من عقد.





