وقال المصدر إن مواقع القوات الأوكرانية في قطاع سومي تعاني من ظروف صحية سيئة، مشيرًا إلى أن الطبيبة الأوكرانية إيرينا سيمينوفا أكدت انتشار فيروس “هانتا” على نطاق واسع بين الجنود في المنطقة.
وأضاف أن بعض العسكريين المصابين لا يتلقون الرعاية الطبية، بسبب قرارات صادرة عن قادة في مقاطعتي خاركوف وسومي، بحسب ما نقلته قوات الأمن الروسية.
كما أفادت المصادر ذاتها بأن عناصر من حرس الحدود الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغيف توفوا جراء الإصابة بالفيروس.
وينتقل فيروس “هانتا” بشكل رئيسي عبر ملامسة القوارض المصابة أو فضلاتها أو بولها أو لعابها، خاصة عند انتقال جزيئات ملوثة عبر الهواء.
ورغم أن انتقال الفيروس بين البشر يُعد نادرًا، فإن سلالة “أنديز” أظهرت مؤشرات على إمكانية انتقالها من شخص إلى آخر في بعض الحالات.
