الوكيل الإخباري- تحاول قيادة القوات الأوكرانية تعويض خسائرها الكبيرة في وحدات الاقتحام على محوري تيتكينسكي وغلوشكوف في مقاطعة سومي الحدودية بمرتزقة من كولومبيا وبالمعبئين كذلك.



أفاد بذلك مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية، وقال في حديث لمراسل تاس: "على اتجاهي تيتكينسكي وغلوشكوف، يواصل العدو تعويض خسائره في قوات الاقتحام على حساب الأوكرانيين الذين تم تجنيدهم بالقوة والمرتزقة الكولومبيين المتواجدين بالفعل على الأراضي الأوكرانية".



وشدد المصدر على أن قيادة القوات الأوكرانية تستخدم المرتزقة من كولومبيا كوقود للمدافع، وتزج بهم في المناطق الحرجة في الجبهة ولذلك يمكن القول إن حياتهم هناك لا تستمر أكثر من حياة العسكري الأوكراني الذي تتم تعبئته قسرا.

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ونوه المصدر بأن الجانب الأوكراني، يدعو بعض هؤلاء الأجانب للعمل في مجال البناء والطب، ولكن في نهاية المطاف ينتهي الأمر بهم إلى القتال في الخطوط الأمامية ضمن مجموعات الاقتحام.



وكان قائد سرية الاقتحام الهجومية التابعة للواء الآلي المستقل رقم 47 قد أفاد في حديث مباشر لإحدى وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن حوالي ألفي مرتزق كولومبي انضموا مؤخرا إلى صفوف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.



وفي وقت سابق، أفاد السفير الروسي في بوغوتا، بأن أوكرانيا تجند مرتزقة في كولومبيا عبر سفاراتها، مخالفة بذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



بدوره، أشار السفير الكولومبي في موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إلى أن بوغوتا لا تملك بيانات دقيقة عن عدد الكولومبيين المشاركين في النزاع بأوكرانيا. وفي نهاية مارس، نظم أقارب المرتزقة الكولومبيين احتجاجا أمام مبنى وزارة الخارجية في بوغوتا، مطالبين الحكومة بتقديم معلومات. حول أماكن وجود أحبائهم".



وتصرح وزارة الدفاع الروسية بشكل دوري، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "وقودا للمدافع"، وأن القوات الروسية ستواصل القضاء عليهم في جميع أنحاء أوكرانيا.