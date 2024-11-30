مصدر: لا صحة لانسحاب الجيش السوري من حماة

وأضافت "نؤكد أن قواتنا تتمركز بمواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم".
وبينت أن الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.
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