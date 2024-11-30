مصدر: لا صحة لانسحاب الجيش السوري من حماة

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري ان لا صحة لما نشرته التنظيمات الإرهابية المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة.

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وأضافت "نؤكد أن قواتنا تتمركز بمواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم".