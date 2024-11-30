 
السبت 2024-11-30 10:32 م
 

مصدر: لا صحة لانسحاب الجيش السوري من حماة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 30-11-2024 10:02 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري ان لا صحة لما نشرته التنظيمات الإرهابية المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة.

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وأضافت "نؤكد أن قواتنا تتمركز بمواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة ومستعدة لصد أي هجوم".


وبينت أن الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

 
gnews

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