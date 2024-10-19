مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن انفجارات دوت في قيسارية وحيفا والكرمل بعد اختراق 3 مسيرات أطلقت من لبنان مناطق غليلوت وقيسارية والجليل الغربي وخليج حيفا. اضافة اعلان





وأصيب مبنى في قيسارية دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وذكرت مصادر أن ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.



من جانبها، أفاد صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن مكتب رئاسة الحكومة رفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيرة في قيسارية.



وأضافت أن "المبنى المستهدف في قيسارية هو مقر الإقامة الشخصي لنتنياهو".







