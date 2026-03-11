مصدر يحسم الجدل حول موعد انتهاء الحرب

وقال المصدر الأمني لهيئة البث إن الهدف الاستراتيجي الأرجح في الحملة الحالية ضد إيران وحزب الله ليس "النصر الكامل" أو الإطاحة بالنظام، بل تغيير موازين القوى بما يقلل من قدرة إيران على إلحاق الضرر بها على المدى القريب والمتوسط.
وأوضح المصدر أن هذا يشمل تقليص القدرات العسكرية الإيرانية، وتدمير منظومات الصواريخ والبنية التحتية لإنتاج الأسلحة، وإضعاف حزب الله، وخلق رادع طويل الأمد.
وأضاف المصدر أن "الهدف ليس تحقيق نصر كامل، بل الوصول إلى وضع يسمح لإسرائيل بالعودة إلى حياة آمنة نسبياً".
ويتوقع المصدر انتهاء الحرب عندما ينخفض مستوى التهديد إلى الحد الذي يسمح بالعودة إلى الوضع الطبيعي، أو عند التوصل إلى اتفاق دولي أو وقف لإطلاق النار.
وشدد المصدر على أنه "لا يوجد حالياً وقت محدد أو معيار واضح لا لبس فيه، فهذا هدف ديناميكي، وهو هدف استراتيجي يُقاس بمقاييس مختلفة".
روسيا اليوم
