مصدر يكشف آخر التطورات في ملف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يتوافر في وقت لاحق من اليوم الجمعة رد من إيران على مقترح السلام الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.





وذكر المصدر أنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض عبر وسطاء بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح اليوم الجمعة.



وامتدت الحرب، التي اندلعت عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط، إلى أنحاء الشرق الأوسط.



وكانت إيران تدرس مقترحًا من 15 نقطة، مرسلًا عبر باكستان، وأشارت مصادر وتقارير إلى أن المقترح تضمن مطالب تتراوح بين تفكيك برنامج إيران النووي والحد من تطوير صواريخها وتسليم السيطرة فعليًا على مضيق هرمز.



وقال مسؤول إيراني لرويترز الخميس إن كبار المسؤولين راجعوا الاقتراح ورأوا أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل فقط. لكن المسؤول قال إن الجهود الدبلوماسية لم تنته بعد.



الخميس، قال ترامب إن إيران متلهفة بشدة إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ ما يقرب من أربعة أسابيع، وهو ما ناقض تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال إن بلاده تدرس مقترحًا أميركيًا لوقف إطلاق النار لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع.



وأضاف عراقجي أن طهران وواشنطن تبادلتا رسائل مختلفة عبر وسطاء لكن لا يوجد حوار أو مفاوضات مع الولايات المتحدة.



وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الأربعاء: "الرسائل تنقلها دول صديقة لنا وردّنا عليها بتوضيح مواقفنا أو إصدار التحذيرات اللازمة لا يُسمى تفاوضًا أو حوارًا... إنه مجرد تبادل للرسائل عبر أصدقائنا".



وقال ترامب، في كلمة ألقاها في وقت لاحق الأربعاء، خلال فعالية في واشنطن، إن القادة الإيرانيين "يتفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق لكنهم يخشون الإفصاح عن ذلك خشية أن يقتلهم شعبهم. كما يخشون أن نقتلهم نحن".



ولم يحدد ترامب مع من تتفاوض الولايات المتحدة في إيران، حيث قُتل عدد من كبار المسؤولين من بين آلاف آخرين لقوا حتفهم في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط، وشنت إيران هجمات ضد إسرائيل والقواعد الأميركية ودول بالخليج.



وقتلت غارة إسرائيلية الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الحرب وحل محله ابنه مجتبى، الذي أصيب في الغارات ولم يظهر في أي صورة أو مقطع فيديو منذ توليه منصبه.





