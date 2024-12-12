 
الخميس 2024-12-12 04:25 م
 

مصدر يكشف عن مكان تواجد عائلة الأسد في روسيا

الرئيس السوري السابق بشار الأسد
الرئيس السوري السابق بشار الأسد
الخميس، 12-12-2024 01:10 م
الوكيل الإخباري-  قال الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط، رسلان سليمانوف، أن "روسيا لم تعد مهتمة بالسيد الأسد،  مؤكداً بأن الكرملين سيخفي السيد الأسد، لأن روسيا تريد بناء روابط مع الحكومة الجديدة في سوريا".اضافة اعلان


ويرفض الكرملين التعليق على مكان تواجد الأسد بالضبط، ولكن في تحقيق أُجري عام 2019، زعمت مجموعة مكافحة الفساد العالمية أن أفراد عائلة الأسد اشتروا ما لا يقل عن 19 شقة في ناطحات سحاب بمنطقة مدينة موسكو.

وتشبه موسكو إلى حد ما الحي المالي، لكن ناطحات السحاب في موسكو لا توفر مساحات مكتبية للشركات الكبرى فحسب، بل توجد بها أيضًا مبانٍ سكنية تتضمن شقق فاخرة للغاية. 

وكانت عائلة الأسد مرتبطة بالعاصمة الروسية لسنوات. فالابن الأكبر للديكتاتور، حافظ بشار الأسد،  يدرس في جامعة موسكو الحكومية. 

ووجد التحقيق أطروحة لابن الرئيس بشار الأسد من تلك الجامعة حول موضوع الرياضيات والفيزياء على الإنترنت. كما أن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي الروسية تبين أن الأطروحة تمت مناقشتها منذ أقل من أسبوعين، في 29 نوفمبر. 

وفي نفس اليوم الذي نوقشت فيه الأطروحة، سيطرت المعارضة على حلب، ثاني أكبر مدن سوريا، مما أشار آنذاك إلى نهاية نظام الأسد الخاطفة وربما نهاية دور روسيا كقوة مهيمنة في سوريا والشرق الأوسط. 

arabic.cnn
 
gnews

أحدث الأخبار

الصفدي وبلينكن

أخبار محلية الصفدي يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في سوريا

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب على غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي حرب "الجبهة الثامنة".. ماذا يقصد نتنياهو ؟

جمال الطبيعة في راجب

أخبار محلية تخصيص 250 ألف دينار لإدراج "راجب" ضمن المنظمة السياحية العالمية

ا

شؤون برلمانية نواب حزب الاتحاد الوطني الأردني يحققون إنجازات بارزة في انتخابات لجان مجلس النواب

ا

عربي ودولي السعودية تستحوذ على 3 سفن حربية إسبانية

سد تشرين - أرشيفية

عربي ودولي مخاوف من تأثر سد تشرين جراء التصعيد العسكري في منبج

ىتخ

أخبار الشركات سامسونج تتعاون مع خمس علامات محلية لإطلاق مجموعة ‘The Flipside Fashion Collection’ المستلهمة من الثقافة العصرية



 




الأكثر مشاهدة