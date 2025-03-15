 
السبت 2025-03-15 09:47 م
 




            

        








    

        

        

            مصرع أكثر من 16 شخصا نتيجة عواصف وأعاصير ضربت عدة ولايات أمريكية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    جانب من العواصف
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:38 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن أكثر من 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات نتيجة العواصف والأعاصير التي ضربت عدة ولايات أمريكية، مشيرة إلى 138 مليون شخصا مهددون بمخاطر الطقس القاسي.

وفقا للتقارير، لقي أكثر من 16 شخصا مصرعهم بسبب العواصف العنيفة التي اجتاحت جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة، مع الإبلاغ عن عشرات المصابين.
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وتشكل العواصف العنيفة والأعاصير التي ضربت ولايات أركنساس، إلينوي، إنديانا، كنتاكي، ميسيسيبي، ميزوري، وتكساس تهديدا لحوالي 138 مليون شخص.

وإلى جانب ذلك، تسببت الأحوال الجوية القاسية في انتشار حرائق الغابات، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حريق في المناطق المتأثرة.

ومن المحتمل حدوث أن تشتد قوة الأعاصير لتبلغ مستوى EF2 على مقياس قوة الأعاصير، والذي يُحدد برياح مستمرة تتراوح سرعتها بين 113 و157 ميلا في الساعة، من جنوب آيوا إلى جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وتم تسجيل دمار واسع النطاق للمنازل والمباني، بالإضافة إلى انقطاع في إمدادات الكهرباء. حيث أن ما يقارب الـ300 ألف شخص عانوا من انقطاع التيار الكهربائي في المناطق التي تعرضت بالفعل لضربات الطقس العنيف.

وتم الإبلاغ عن أضرار جسيمة في ميسوري، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار ودمرت المنازل وتسببت بانقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص، فيما حثت السلطات السكان على البقاء في حالة تأهب والاستعداد لتدهور الطقس بشكل أكبر.
 
 
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                ا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            مصرع أكثر من 16 شخصا نتيجة عواصف وأعاصير ضربت عدة ولايات أمريكية
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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