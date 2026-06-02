مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم البريطاني: "وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس، أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".
وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأميركي أن جندياً أميركياً توفي خلال تمرين عسكري في قاعدة أربيل الجوية.
وتقع القاعدة، التي تستضيف قوات أميركية، في إقليم كردستان العراق بالقرب من مطار أربيل الدولي.
وقال الجيش الأميركي: "تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع شركائنا في الجيش البريطاني الذين فقدوا أيضاً جندياً"، مضيفاً أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
