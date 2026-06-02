الثلاثاء 2026-06-02 08:33 ص

مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

أرشيفية.. قوات أميركية في العراق
أرشيفية.. قوات أميركية في العراق
 
الثلاثاء، 02-06-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   لقي جنديان، أحدهما أميركي والآخر بريطاني، حتفهما خلال حادث تدريب في شمال العراق، بحسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأميركي في بيانين منفصلين، أمس الاثنين.اضافة اعلان


وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم البريطاني: "وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس، أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".

وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأميركي أن جندياً أميركياً توفي خلال تمرين عسكري في قاعدة أربيل الجوية.

وتقع القاعدة، التي تستضيف قوات أميركية، في إقليم كردستان العراق بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقال الجيش الأميركي: "تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع شركائنا في الجيش البريطاني الذين فقدوا أيضاً جندياً"، مضيفاً أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، أنّ حزب الله وافق على مقترح أميركي "بوقف متبادل للهجمات" مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنّ الطرفين وافقا على وقف الهجمات، في أعقاب تهد

عربي ودولي لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل

نقص التمويل يدفع "الأغذية العالمي" إلى تعليق دعم آلاف اللاجئين السوريين في الأردن

أخبار محلية نقص التمويل يدفع "الأغذية العالمي" إلى تعليق دعم آلاف اللاجئين السوريين في الأردن

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي". وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق ف

منوعات مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

أرشيفية.. قوات أميركية في العراق

عربي ودولي مصرع جنديين أميركي وبريطاني خلال تدريب عسكري في شمال العراق

استُشهد فلسطيني وأصيب آخران، الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، إثر استهداف ط

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيّرة إسرائيلية على غزة

إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

أخبار محلية إصابتان بحادث تصادم على طريق المطار

بشكل مفاجئ

فن ومشاهير وفاة فنانة مصرية شهيرة بشكل مفاجئ - صورة

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 2-6-2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 