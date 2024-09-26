مصرع ستة نزلاء في حريق بأكبر سجن في أوروغواي

واندلع الحريق في سجن سانتياغو فاسكيز، الذي يضم أكبر عدد من نزلاء السجون في البلاد.
ولم يعرف بعد سبب الحريق الذي شب في السجن، فيما قالت الوزارة بحسب معطيات أولية إنه تم العثور على 6 جثث متفحمة داخل زنزانة مغلقة في منطقة كانت بقية الزنازين فيها مفتوحة.
وأضافت أنه تم نقل أحد السجناء من الزنزانة المجاورة إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج.
هذا وأكدت الشرطة والنيابة العامة أنها تقوم حاليا بالتحقيق في القضية.
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