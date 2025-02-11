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مصرع شخص وإصابة آخرين جراء تصادم طائرتين في أمريكا - صور + فيديو

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية بمصرع شخص وإصابة آخرين بجروح إثر حادث تصادم بين طائرتين خاصتين بعد ظهر يوم الاثنين في مطار سكوتسديل.اضافة اعلان


وأفادت كيلي كوستر، منسقة التخطيط الجوي والاتصالات في المطار، بأن طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم اصطدمت بطائرة أخرى من نفس النوع كانت متوقفة في منطقة خاصة.

وبحسب السلطات المختصة، فإن إحدى الطائرتين مملوكة لمغني فرقة "Mötley Crüe" فينس نيل.

ووقع الحادث قبل الساعة 3 مساء بقليل، عندما انحرفت طائرة من نوع "Learjet 35A"، المسجلة باسم شركة نيل "Chromed in Hollywood"، عن المدرج بعد هبوطها، قبل أن تصطدم بالطائرة المتوقفة، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) في بيان رسمي.

وكان على متن طائرة "Learjet"، التي كانت قادمة من أوستن، أربعة أشخاص، بينما كان على متن طائرة "Gulfstream" شخص واحد فقط، وفقًا للمسؤولين.

من جانبه، صرح الكابتن ديف فوليو من إدارة إطفاء سكوتسديل بأن اثنين من المصابين تم نقلهما إلى مراكز متخصصة لعلاج الإصابات الخطيرة، بينما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى بحالة مستقرة.

وأضاف فوليو أن شخصًا واحدًا لا يزال عالقًا داخل إحدى الطائرتين، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تبذل كل الجهود الممكنة لإنقاذه.

وأكدت كوستر أن المدرج قد تم إغلاقه بشكل فوري، وسيظل مغلقًا حتى إشعار آخر لحين انتهاء التحقيقات اللازمة وإزالة آثار الحادث.

ووفقًا لمحامي المغني فينس نيل، لم يكن الأخير على متن الطائرة وقت الاصطدام. وأفاد المحامي لوسائل الإعلام بأن الطائرة كانت تقل طيارين واثنين من الركاب لم يتم الكشف عن هويتهم.

وقال محاميه: "توجه أفكار وصلوات السيد نيل إلى كل من تأثر بهذا الحادث، وهو ممتن للمساعدة الفورية التي قدمها جميع المستجيبين الأوائل اليوم".

وأظهرت صور من المدرج طائرة على الأرض دون عجلات بجانب الطائرة الأخرى، بينما كانت سيارات الإسعاف والطوارئ واقفة بالقرب منها.




روسيا اليوم
 
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