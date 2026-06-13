مصرع متسلق يمني إثر سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن

الوكيل الإخباري- لقي المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، الجمعة، مصرعه إثر سقوطه داخل فوهة حرضة دمت البركانية في مديرية دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، في أثناء ممارسته رياضة تسلق المرتفعات الوعرة.

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