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مصرع متسلق يمني إثر سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن

مصرع متسلق يمني إثر سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن
مصرع متسلق يمني إثر سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن
 
السبت، 13-06-2026 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   لقي المتسلق اليمني القعقاع عنتر العبسي، الجمعة، مصرعه إثر سقوطه داخل فوهة حرضة دمت البركانية في مديرية دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، في أثناء ممارسته رياضة تسلق المرتفعات الوعرة.

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وأفاد الدفاع المدني بأنّ فرق الغوص والإنقاذ المائي واصلت عمليات البحث والإنقاذ عقب تلقيها بلاغاً يفيد بسقوط الشاب داخل الفوهة البركانية، حيث نفذت مسوحات ميدانية واسعة في موقع الحادث والمناطق المحيطة به، قبل أن تتأكد من وفاته.

 
 


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