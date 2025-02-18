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مصرع مسؤولين مصريين بحادث في سانت كاترين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   لقى مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، اللواء طلعت العناني، واللواء عماد عبد الرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعهما، وأصيب سائق سيارتهما، اليوم، في حادث سير.اضافة اعلان


وتشير المعلومات الأولية إلى أن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير اصطدمت بها سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطمها بالكامل، وأسفر الحادث عن وفاة اللواء طلعت العناني واللواء عماد عبد الرحمن.

وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث، حيث جرى نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى سانت كاترين، وتم وضع الجثامين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المصاب بسرعة.

روسيا اليوم
 
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