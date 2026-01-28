مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

وبحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي"، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في الهند أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص، بينهم 2 من الطاقم، مؤكدة في بيان أنه لم ينجُ أي من ركاب الطائرة.
وذكرت وسائل إعلام هندية أن الطائرة، القادمة من العاصمة المالية مومباي، حاولت الهبوط اضطراريًا في مدينة باراماتي بولاية ماهاراشترا، قبل أن تتحطم أثناء عملية الهبوط.
وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقطع فيديو يُظهر أعمدة الدخان تتصاعد من بعض حطام الطائرة المحترق، الذي تناثر في حقل مفتوح بالقرب من موقع الحادث.
