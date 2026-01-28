الأربعاء 2026-01-28 11:33 ص

مصرع نائب رئيس وزراء ولاية هندية بتحطم طائرة

الأربعاء، 28-01-2026 11:14 ص
الوكيل الإخباري-  لقي نائب رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية أجيت بأوار، و4 آخرون، مصرعهم، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النيران في طائرته المستأجرة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي"، أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في الهند أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص، بينهم 2 من الطاقم، مؤكدة في بيان أنه لم ينجُ أي من ركاب الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الطائرة، القادمة من العاصمة المالية مومباي، حاولت الهبوط اضطراريًا في مدينة باراماتي بولاية ماهاراشترا، قبل أن تتحطم أثناء عملية الهبوط.

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقطع فيديو يُظهر أعمدة الدخان تتصاعد من بعض حطام الطائرة المحترق، الذي تناثر في حقل مفتوح بالقرب من موقع الحادث.
 
 


