مصرع وإصابة أكثر من 70 شخصا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في السلطة اليمنية بمحافظة البيضاء اليمنية بسقوط أكثر من سبعين شخصا بين قتيل وجريح اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

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