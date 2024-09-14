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مصرع وإصابة 26 شخصا بانقلاب حافلة في باكستان

من المصدر
من المصدر
السبت، 14-09-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري-   -لقى ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، إثر سقوط حافلة فى وادي بمنطقة شيراني فى إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان.

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وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية اليوم السبت، أن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة "إسلام آباد" إلى مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

 

وكالات

 
gnews

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