مصرع وإصابة 26 شخصا بانقلاب حافلة في باكستان

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية اليوم السبت، أن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة "إسلام آباد" إلى مدينة "كويتا" عاصمة إقليم "بلوشستان" عندما وقع الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى.
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