مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند - فيديو

وقال مدير المستشفى، أفيناش كومار، إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
وأوضح نائب مدير المستشفى، كالانيدي ناثاني أن 54 طفلا كانوا في الجناح، أصيب ستة عشر منهم، و28 آخرين في أمان.
وأفادت صحيفة "تايمز ناو" الهندية المحلية بأن الـ16 طفلا المصابين في حالة حرجة.
وأدى الحريق الذي اندلع في الجناح بين الساعة 10.30 مساء و10.45 مساء (توقيت الهند) إلى حالة تشبه التدافع في المستشفى.
وتم إرسال ستة فرق إطفاء للسيطرة على الحريق، وأكد المسؤولون أنه تم إخماد الحريق حوالي الساعة 12.30 صباحا.
وقالت المصادر إن أجهزة الإنذار بالسلامة لم تنطلق وقت الحادثة، مما أدى إلى تأخير الإخلاء.
#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Jhansi Medical College, where a massive fire broke out in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) last night. The fire claimed the lives of 10 newborns https://t.co/VrpZowHYfs#jhansimedicalcollege #JhansiHospital #JhansiFire pic.twitter.com/8Z3Eg4mwoJ— Economic Times (@EconomicTimes) November 16, 2024
روسيا اليوم
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