مصرع 13 شخصا وفقدان 14 بحادث غرق في دولة عربية

وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، إن "13 شخصا لقوا مصرعهم بطريقة مأسوية ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، بعدما غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية الثلاثاء الماضي، مشيرة الى أن المركب كان يحمل 25 مهاجرا أثيوبيا وشخصين يمنيين.
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