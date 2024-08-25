مصرع 13 شخصا وفقدان 14 بحادث غرق في دولة عربية

الوكيل الإخباري- لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 14 آخرون، في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وفقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد.

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