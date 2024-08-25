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مصرع 13 شخصا وفقدان 14 بحادث غرق في دولة عربية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 12:27 م

الوكيل الإخباري-    لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وفُقد 14 آخرون، في حادث غرق قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وفقا لما أفادت به المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد.

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وقالت المنظمة عبر موقعها الرسمي، إن "13 شخصا لقوا مصرعهم بطريقة مأسوية ولا يزال 14 آخرون في عداد المفقودين، بعدما غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل محافظة تعز اليمنية الثلاثاء الماضي، مشيرة الى أن المركب كان يحمل 25 مهاجرا أثيوبيا وشخصين يمنيين.

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