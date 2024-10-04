مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات في البوسنة والهرسك

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الوكيل الإخباري- لقي 14 شخصاً مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في البوسنة والهرسك. اضافة اعلان





وذكر بيان نقلته وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثث 14 شخصاً لقوا مصرعهم في الفيضانات.



وضربت الفيضانات مدينتي يابلانتشا وكونيتش، وألحقت أضراراً جسيمة في المدن التي تأثرت، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ.



وبحسب البيان، فإن الجيش البوسني يشارك أيضاً في جهود البحث والإنقاذ.



