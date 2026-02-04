الأربعاء 2026-02-04 11:59 ص

مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-02-2026 10:09 ص

الوكيل الإخباري- لقي 14 مهاجرا مصرعهم وأصيب ضابطان يونانيان في حادث تصادم بين قارب هجرة غير شرعية وسفينة خفر سواحل قبالة جزيرة خيوس شرقي بحر أيجة، فيما أنقذ 24 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية فجر اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء المقدونية أثينا، لا تزال أعداد الركاب غير معروفة بشكل دقيق، في حين تستمر عمليات البحث عن مفقودين محتملين، حيث تجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة قوارب دورية، ومروحية وغواصين.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

اقتصاد محلي الذهب يحلق.. تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

السيول والانهيارات

أخبار محلية إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

تعبيرية

المرأة والجمال روتين جمالي يومي بأدوات صديقة للبيئة

استعيدي توهجكِ وسكينتكِ.. الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من إرهاق اليوم

المرأة والجمال الحمامات العطرية سرّكِ للتخلص من الإرهاق

لقطة من المقطع

أخبار محلية فيديو .. السير تضبط مركبات تسير بشكل مواكب في العقبة وسائق إحداها يقوم بالتشحيط

لعبة "روبلوكس"

تكنولوجيا حظر لعبة "روبلوكس" بهذه الدولة!

مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

خاص بالوكيل مشاهد فيديو تظهر جهود الدفاع المدني بإخماد حريق صهريج غاز

تعبيرية

طب وصحة وسيلة استرخاء شائعة قد تحرمك من النوم العميق



 






الأكثر مشاهدة