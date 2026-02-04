مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية

ووفقا لوكالة الأنباء المقدونية أثينا، لا تزال أعداد الركاب غير معروفة بشكل دقيق، في حين تستمر عمليات البحث عن مفقودين محتملين، حيث تجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة قوارب دورية، ومروحية وغواصين.
-
أخبار متعلقة
-
المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة
-
من قتل سيف الإسلام القذافي؟
-
دولة تبيع "مواقع عسكرية تاريخية" لتمويل جيشها
-
توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين
-
تحت تهديد ترامب .. واشنطن ومكسيكو تتوصلان إلى اتفاق مائي
-
سفن حربية أميركية تصل قبالة سواحل هايتي
-
أكسيوس: المحادثات الأميركية الإيرانية تنعقد في سلطنة عُمان الجمعة
-
نيابة باريس تغادر منصة إكس بعد استدعاء إيلون ماسك للاستجواب