مصرع 14 مهاجرا غير شرعي بتصادم زورق مع سفينة خفر سواحل يونانية

الوكيل الإخباري- لقي 14 مهاجرا مصرعهم وأصيب ضابطان يونانيان في حادث تصادم بين قارب هجرة غير شرعية وسفينة خفر سواحل قبالة جزيرة خيوس شرقي بحر أيجة، فيما أنقذ 24 شخصا، وفق ما أعلنت السلطات اليونانية فجر اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان



ووفقا لوكالة الأنباء المقدونية أثينا، لا تزال أعداد الركاب غير معروفة بشكل دقيق، في حين تستمر عمليات البحث عن مفقودين محتملين، حيث تجري عمليات بحث واسعة النطاق في المنطقة بمشاركة قوارب دورية، ومروحية وغواصين.