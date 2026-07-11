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مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين

مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين
تعبيرية
 
السبت، 11-07-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 17 شخصا مصرعهم على الأقل وفقد 9 آخرون، جراء إعصار "بافي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية اليوم السبت، بحسب ما أفاد مكتب الدفاع المدني في الفلبين.اضافة اعلان


وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني برناردو رافايليتو أليخاندرو، إن معظم الوفيات وقعت نتيجة للانهيارات الأرضية، مشيرا إلى تضرر أكثر من نصف مليون شخص بسبب التداعيات المزدوجة للإعصار والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وأضاف إن نحو 3 آلاف أسرة نزحت عن منازلها جراء الطقس السيئ وتقيم حاليا في 77 مركز إجلاء مؤقت تديره السلطات ، وفق قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية .

وتشير التقارير الأولية إلى تضرر 153 منزلا وانقطاع الكهرباء عن 6 مناطق، علاوة على تضرر عدة طرق وجسور بسبب الطقس السيئ.
 
 


gnews

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