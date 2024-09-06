مصرع 17 طالبا وإصابة 13 آخرين في حريق بمدرسة داخلية في كينيا

وأعربت الشرطة الكينية عن مخاوفها من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، حيث لا يزال التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق الذي شبَّ ليلة الخميس.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، ريسيلا أونيانغو: "نحن نحقق في السبب وسنتخذ الإجراءات اللازمة."
وأعرب الرئيس الكيني، ويليام روتو، عن حزنه الشديد إزاء الحادثة، ووصفها بأنها "مفجعة". وأكد في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة. وأضاف: "أوجه السلطات المعنية إلى التحقيق بشكل شامل في هذا الحادث المروع."
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