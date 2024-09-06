مصرع 17 طالبا وإصابة 13 آخرين في حريق بمدرسة داخلية في كينيا

الوكيل الإخباري- لقى 17 طالبًا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بحروق خطيرة في حريق اندلع في سكن طلابي بمدرسة هيلسايد إنداراشا الابتدائية بمقاطعة نيري في كينيا، وفقًا لتصريحات الشرطة اليوم الجمعة.

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وأعربت الشرطة الكينية عن مخاوفها من احتمال ارتفاع عدد الضحايا، حيث لا يزال التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق الذي شبَّ ليلة الخميس.