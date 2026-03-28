مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

الوكيل الإخباري- لقي 22 مهاجرا مصرعهم بعدما بقوا ستة أيام عالقين في قاربهم المطاطي في البحر الأبيض المتوسط عقب انطلاقهم من ليبيا، بحسب ما أفاد خفر السواحل اليوناني، مشيرا إلى أنّ جثثهم أُلقيت في المياه. اضافة اعلان





وأُنقذ 26 شخصا لم تُحدد جنسياتهم، بينهم امرأة وقاصر، بواسطة قارب تابع للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) قبالة جزيرة كريت اليونانية، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خفر السواحل اليونانيين مساء الجمعة.



ونُقل اثنان من الناجين إلى مستشفى هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت.



واستنادا إلى أقوال الناجين، أفاد خفر السواحل بأن القارب غادر منطقة طبرق في شرق ليبيا في 21 آذار/مارس، متّجها إلى اليونان التي تعدّ بوابة للعديد من المهاجرين الساعين للجوء في الاتحاد الأوروبي.





