السبت 2026-03-28 04:13 م

مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

السبت، 28-03-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري-   لقي 22 مهاجرا مصرعهم بعدما بقوا ستة أيام عالقين في قاربهم المطاطي في البحر الأبيض المتوسط عقب انطلاقهم من ليبيا، بحسب ما أفاد خفر السواحل اليوناني، مشيرا إلى أنّ جثثهم أُلقيت في المياه.اضافة اعلان


وأُنقذ 26 شخصا لم تُحدد جنسياتهم، بينهم امرأة وقاصر، بواسطة قارب تابع للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) قبالة جزيرة كريت اليونانية، وفقا لبيان مقتضب صادر عن خفر السواحل اليونانيين مساء الجمعة.

ونُقل اثنان من الناجين إلى مستشفى هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت.

واستنادا إلى أقوال الناجين، أفاد خفر السواحل بأن القارب غادر منطقة طبرق في شرق ليبيا في 21 آذار/مارس، متّجها إلى اليونان التي تعدّ بوابة للعديد من المهاجرين الساعين للجوء في الاتحاد الأوروبي.
 
 


علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

عربي ودولي العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

أخبار محلية القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الحاج محمد مونس عبدالرزاق في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

محافظة الطفيلة

أخبار محلية مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

أخبار الشركات للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين



 






