 
الثلاثاء 2025-03-11 02:15 م
 

مصرع 25 شخصًا في حادثي حافلتين منفصلين بالمكسيك

من موقع حادث أحد الحافلات
من موقع حادث أحد الحافلات
 
الثلاثاء، 11-03-2025 01:39 م
الوكيل الإخباري-  لقي 25 شخصًا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حادثي حافلتين منفصلين، بولايتي دورانجو (شمال) وأواكساكا (جنوب) بالمكسيك.اضافة اعلان


وأفادت الحماية المدنية في ولاية دورانجو، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم، بأن 14 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة قادمة من الولايات المتحدة وشاحنة، حيث كانت الحافلة تقل 24 شخصًا، ولم ينجُ منهم سوى 10 فقط.

من جانبها، أكدت حكومة ولاية أواكساكا مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة على الطريق السريع.

بترا
 
 
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