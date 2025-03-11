مصرع 25 شخصًا في حادثي حافلتين منفصلين بالمكسيك

وأفادت الحماية المدنية في ولاية دورانجو، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي اليوم، بأن 14 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة قادمة من الولايات المتحدة وشاحنة، حيث كانت الحافلة تقل 24 شخصًا، ولم ينجُ منهم سوى 10 فقط.
من جانبها، أكدت حكومة ولاية أواكساكا مصرع 11 شخصًا في انقلاب حافلة على الطريق السريع.
بترا
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