مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة قرب واشنطن

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الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة إسرائيليين مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة من طراز «بايبر PA-28» ليل السبت - الأحد، في منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً شرق واشنطن، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية. اضافة اعلان





وذكرت التقارير أن الطيار وراكبين كانا على متن الطائرة لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.



وبحسب المعطيات الأولية، أقلعت الطائرة من مدينة أوشن سيتي بولاية نيوجيرسي، وكانت في طريقها إلى مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند، وسط ترجيحات بأنها تتبع لمدرسة طيران أمريكية.



وعثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة في منطقة حرجية قرب حي سكني، بعد تلقي بلاغات طوارئ استندت إلى تنبيهات صادرة عن هواتف ذكية قبل منتصف الليل، فيما استمرت عمليات البحث حتى ساعات الفجر.





