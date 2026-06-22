مصرع 3 إسرائيليين في تحطم طائرة قرب واشنطن

وذكرت التقارير أن الطيار وراكبين كانا على متن الطائرة لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.
وبحسب المعطيات الأولية، أقلعت الطائرة من مدينة أوشن سيتي بولاية نيوجيرسي، وكانت في طريقها إلى مقاطعة مونتغومري بولاية ماريلاند، وسط ترجيحات بأنها تتبع لمدرسة طيران أمريكية.
وعثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة في منطقة حرجية قرب حي سكني، بعد تلقي بلاغات طوارئ استندت إلى تنبيهات صادرة عن هواتف ذكية قبل منتصف الليل، فيما استمرت عمليات البحث حتى ساعات الفجر.
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