مصرع 31 شخصا في حادث سير في بوليفيا

وأكدت الشرطة مصرع 31 شخصا وإصابة 22 آخرين بجروح.
وأضافت الشرطة أنها احتجزت سائق الشاحنة وفتحت تحقيقا في الحادث.
وقد قدم رئيس البلاد لويس آرسي التعازي لعائلات الضحايا، ودعا إلى التحقيق لتحديد المسؤولين عن الحادث.
وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال الأيام القليلة الماضية في بوليفيا، حيث اصطدمت حافلتان بالقرب من مدينة أويوني في جنوب البلاد يوم 1 مارس، مما أسفر عن مصرع 37 شخصا.
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