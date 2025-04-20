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مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية

لقطة من الحادث الصادم
لقطة من الحادث الصادم
 
الأحد، 20-04-2025 10:05 ص
الوكيل الإخباري- لقي أربعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية، في منطقة ريفية بوسط ولاية إلينوي الأميركية، جراء تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد.اضافة اعلان


وبحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز "سيسنا C180G"، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها.

وأكد حاكم الولاية،"جيه بي بريتزكر" ، متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.

بترا
 
gnews

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لقطة من الحادث الصادم

عربي ودولي مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية



 
 





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