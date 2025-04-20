مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة بولاية إلينوي الأميركية

وبحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية، ذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطائرة من طراز "سيسنا C180G"، ويُرجح أنها اصطدمت بخطوط كهرباء قبل تحطمها.
وأكد حاكم الولاية،"جيه بي بريتزكر" ، متابعة تطورات التحقيقات التي ما تزال جارية لكشف أسباب الحادث.
بترا
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