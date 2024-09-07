مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في إنديانا الأمريكية

وأفادت إدارة الشرطة بأن الطائرة تحطمت في حقل ذرة.
وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في وقت لاحق أن هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة ولم ينج أحد، مشيرة إلى ان التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.
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