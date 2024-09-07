 
السبت 2024-09-07 09:21 ص
 

 

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في إنديانا الأمريكية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 07-09-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري-    لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم طائرة ذات محرك واحد بالقرب من أندرسون بولاية إنديانا الأمريكية.

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وقال الكابتن داروين دويغينز من إدارة شرطة مقاطعة ماديسون إن الطائرة أقلعت يوم امس الجمعة من مطار فورت دودج في أيوا وكان من المفترض أن تهبط في مطار أندرسون.

وأفادت إدارة الشرطة بأن الطائرة تحطمت في حقل ذرة.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في وقت لاحق أن هناك أربعة أشخاص على متن الطائرة ولم ينج أحد، مشيرة إلى ان التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث. 

 
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